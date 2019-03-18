日美擬共同研發新型雷達　抗衡中俄新武器

日本共同社周日（17日）引述日美外交消息人士透露，兩國政府計劃共同研發搭載在美國海軍神盾艦的新型雷達，以強化導彈防禦網，目前雙方已就此進行最後階段磋商。

日本和美國擬共同研發新型雷達，抗衡中俄推進研發的「高超音速導彈」等新型武器，以及來自朝鮮的導彈威脅，力圖提高探測能力，加強神盾艦的防禦能力。

美軍神盾艦未來計劃搭載兩種雷達，預計2020年搭載的最尖端彈道導彈探測雷達「AN/SPY-6」將用於監視高空，保護神盾艦自身的低空監視雷達。

現時用於低空監視的「AN/SPQ-9B」採用旋轉雷達來戒備，但被指存在產生死角、探測延誤的危險，新型雷達將面向四方固定，可實施持續、全方位監視。

據美國傳媒報道，美國海軍最近以2150萬美元的價格與製造商就5部「AN/SPQ-9B」簽訂合約，新型雷達價格可能會更高。

擅長遠距離監視的神盾艦被認為對近距離攻擊較弱，而美俄《中程導彈條約》（INF）即將失效，在美中俄之間導彈研發競爭日益明顯的形勢下，不僅是原來的彈道導彈，應對能夠穿透現有防禦網的巡航導彈等也成為重要任務，將來也可能考慮在日本海上自衛隊的神盾艦上搭載新型雷達。

（共同社）