美農業部長珀杜：大豆關稅突顯美國過份依賴中國

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周一（18日）表示，中美貿易談判有「活力」，中方也公布「非常具吸引力的數字」購買美國農產品，但美方就生物技術領域上存在憂慮。他同時指出，大豆關稅突顯美國已過份依賴中國，而農業部正努力擴大買家群。

彭博社報道，珀杜出席全國穀物和飼料協會（National Grain and Feed Association）年度會議時向記者表示，雖然農業協議部分內容已經完成，但美國仍在處理相關細節，包括如何執行和實施那些承諾。

他又指出，美國關注要與中國建立框架，允許農業生物技術創新在未來進入中國時，不受非關稅壁壘所遏制。

珀杜表示，中國公布了「非常具吸引力的數字」去採購美國的農產品，但目前仍處於談判階段。他拒絕透露中國承諾購買的具體金額。

珀杜並指，中美的農業談判不但討論中方要購買更多美國大豆，還包括粟米和稻米等穀物和家禽等肉類。這將與北京提出每年額外購買300億美元的美國農產品建議吻合。他又稱，美國尋求消除部分產品的非貿易壁壘，在牛肉方面取得了進展。

珀杜續指，從大豆關稅中突顯美國已過份依賴中國，農業部正努力擴大在馬來西亞、菲律賓、印度、越南和泰國等國的客戶基礎。