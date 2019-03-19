【英國脫歐】文翠珊如何再提交議案到國會？　技術可行的3方案

英國距離脫歐限期不足半個月，脫歐協議草案在國會經歷兩次闖關失敗，當地傳出首相文翠珊將發揮屢敗屢戰精神，會再把草案交付表決。但下議院議長白高漢（John Bercow）周一（18日）表示，文翠珊必需修改草案內容才能交予議會再表決。文翠珊該如何是好？

有傳文翠珊近期可能會第三度闖關，甚或會以辭職換取疑歐派支持其脫歐協議，但下議院議長白高漢率先表明不能把一樣的方案再次提交國會。（路透社）

白高漢指出，根據議會慣例，同一會期期間不能就同一議案作表決，示意文翠珊若需要就脫歐協議再表決，必須作出重大修改，從根本上有所不同，而非純粹修改字眼。

技術上，有三種方案可讓文翠珊把議案重交議會：

方案一：延期脫歐 與歐盟達成第二個協議

第一是和歐盟達成另一個與現時議案不同的建議。國會早前已通過延後脫歐限期的決議，文翠珊可以爭取歐盟同意，押後脫歐期限，以取得時間繼續與歐盟談判，訂立其他議案。

方案二：改變議會規則

第二個方案是改變議會慣例。既然慣例不容許在同一會期內提出同樣方案，把規則改寫，或要求在這次議案上設特例即可。

但這是為強行把脫歐議案再搬上議會的方法，且仍必需得到議員同意，也就是需要投票通過。這單純是技術上可行但實際運作困難的方案。

英國下議院3月14日表決是否押後脫歐，最終以412票贊成、202票反對，要求押後脫歐。（路透社）

方案三：宣布新會期開始

最後是更改會期。慣例說明同一會期期間不能就同一議案作表決，那只需改變會期即可。實行方法是「拋棄」現屆會期，由英女王宣布新會期開始，這樣技術上就可以讓同一議案再度審理。

當然這方案實行上同樣困難，因方案等同讓政府利用君主制度操控議會，相信白金漢宮亦會拒絕方案。

因此最有可能的是第一方案：根據早前國會決議，延遲脫歐另談協議。現時有傳英國有意延後脫歐期限至6月，英國《衛報》亦報道指歐盟有意容許英國延後脫歐，但未知歐盟會否願意再就脫歐談判中作出更大讓步。

同時有傳保守黨內部正醞釀要求文翠珊辭職，雖然這或許是為誘使在野工黨改投支持脫歐議案，即「承諾大選換取協議」的手段，但一切均為未知數。

（英國廣播公司）