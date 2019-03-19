澳洲Airbnb房東殺害租客性侵屍體　判囚11年

澳洲維多利亞省最高法院周二（19日）判處42歲墨爾本男子科爾頓（Jason Colton）入獄11年。法官指他「可鄙地、惡毒地及無緣無故地」毆打一名欠下房租的租客。 另外兩名有份殺人的男子利維（Craig Levy）及斯馬特（Ryan Smart），分別判囚9年及7年。 這宗發生在2017年的案件，涉及共享住宿平台Airbnb，案情嚇到不少潛在用家與租客。

死者是36歲的約努齊（Ramis Jonuzi），他當時因個人問題，想通過Airbnb網站找到便宜又穩定的住宿，於是他通過Airbnb認識到利維（Craig Levy）、斯馬特（Ryan Smart）與科爾頓，租用以利維的名義放租的物業。它位於墨爾本市郊的布萊頓東區（Brighton East），每周租金30澳元（約167港元）。

他入住後提出以210澳元（約1169港元）租住房間多一周，但在準備離開時戶口僅餘10澳元，完全無法了結這筆債務。

約努齊被要求離開民宿，他也照辦。約努齊其實也不知為何，入住不久便跟朋友說想要提前搬走，因他覺得屋內「氣氛」有些不對。

他逕自收拾細軟準備駕車離去，但未及上車便遭房東夥同利維及斯馬特殺死。他永遠無法走出這間「恐怖民宿」。

約努齊2017年10月25日晚被發現陳屍在一幢平房前院，當時3名疑犯都在場。案情指科爾頓曾利用一件物件性侵死者。主審法官霍林沃思（Elizabeth Hollingworth）指科爾頓向警方說謊，又侮辱屍體，導致他的刑罰加重。

36歲的砌磚工人約努齊通過Airbnb網站找到一間每晚房租僅30澳元（約180港元）的房間，於10月25日（周三）晚在民宿被人殺害。（Facebook/ Ramis Jonuzi）

古怪民宿 有口皆「悲」

約努齊不是唯一一個覺得這間位於亞歷山大街（Alexander Street）民宿有問題的人。當年在Airbnb網站上，輕易可見人們對這物業評價「劣跡斑斑」，簡直可稱為「恐怖民宿」。

2017年8月入住的住客過後評論，其所住房間沒門鎖，感覺非常不安全，於是趕快搬走。另有男住客留言稱個人物品被盜。

2016年11月也有住客留言說，相比起入住這家民宿，不如「花50澳元買一個鐵鎚，打斷手再入醫院急症室。」

有曾入住這民宿的人亦指出，由於利維任職廚師，工作時間長，所以常接待住客的往往是利維的宿友。

警方目前暫未公開約努齊的死因。令死者部分朋友大惑不解的是，生前受人喜愛、為人真誠且臉上常有微笑的約努齊怎會遭遇暴力襲擊。澳洲《時代報》引述約努齊生前的朋友指出，他不是有攻擊性的人，但可能在談及退租原因時口沒遮攔。約努齊一位將出庭作供的朋友說，他生前至少有兩項刑事紀錄。

Airbnb發言人表示，他們對這悲劇感到「非常難過、憤怒」，他表示「會盡力協助受害者的親人及朋友，處理後續事宜。公司已將這棟房屋從網站下架，且會全力配合執法機關的調查，希望能還死者一個公道。」

（綜合報道）