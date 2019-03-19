【泰國大選】三主要政黨同意　眾院先於參院　投票選總理

泰國下周日（24日）舉行自2014年軍事政變以來首次大選。當地3個主要政黨周一（18日）在一個論壇上同意，應嘗試在上議院投票前，由下議院投票選舉下屆總理。惟方案未獲提名現任總理巴育（PrayuthChan-ocha）參選的政黨支持。

泰國5個主要政黨民主黨（Phak Prachathipat）、為泰黨（Pheu Thai）、公民力量黨（Palang Pracharath）、未來前進黨（Phak Anakhot Mai）和自豪泰黨（Bhumjaithai）獲邀到曼谷出席活動。惟提名巴育出戰總理的公民力量黨，以及自豪泰黨沒派員出席。

民主黨、為泰黨和未來前進黨都認為，周日（24日）的選舉必需是廉潔的，此外他們都認為，國會眾議院議員可在軍方委任的參議員加入投票之前先行投票。

民主黨領袖阿披實（Abhisit Vejjajiva）表示，由於眾議員是直接由選民選出，所以上述安排更能反映人民意願。為泰黨重要成員博金（Pokin Plakul）亦同意，應該把選總理的任務交給下議院。

泰國總理由500名眾議院議員，以及250名由軍方委任的參議院議員一同選出。候選人最少需獲得375票才能當選。參眾兩院合計750席，軍政府已佔三分之一，而在沒有一個政黨完全掌握其餘三分之二議席的情況下，軍方出身的巴育掌握明顯優勢。

（曼谷郵報）