哈薩克總統納扎爾巴耶夫宣布辭職　結束28年任期

哈薩克（Republic of Kazakhstan）總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）周二（19日）宣布辭職。 納扎爾巴耶夫自1990年4月24日該國政府組成後成為首任總統，連任4次，至今已執政28年。他的任期原定於2020年屆滿。

納扎爾巴耶夫周二在向全國電視演說是宣布其辭職的決定：「我已做出一個對我來說不是容易決定，即辭去總統職務。

他說自己會繼續擔任該國安全理事會的主席，以及擔任「組國之光黨」（Nur Otan）的黨魁。

他的職務會由國議參議院議長托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）代行，直至該國選出總統為止。

哈薩克位於亞洲中部，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克（Republic of Uzbekistan）、土庫曼（Republic of Turkmenistan）、吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）接壤，西瀕裏海（Caspian Sea），東接中國。多數居民信奉伊斯蘭教（遜尼派）。此外，還有東正教、天主教和佛教等。1991年12月16日哈薩克共和國宣布獨立。

在中國提出的「一帶一路」倡議中，哈薩克有時會被形像化地稱為「搭扣」，意思是關鍵部位。中國在當地有大量投資，包括放貸、貿易、基礎建設及無水港（Dry Port）等。此外中國的企業也有收購該國公司的股權。

（綜合報道）