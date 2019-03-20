中巴舉行首次外長戰略對話　王毅：同意推進經濟走廊建設

中國國務委員兼外長王毅周二（19日）在北京與巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）舉行首次中巴外長戰略對話。王毅會後向中外記者表示，中巴經濟走廊是新時代中巴合作的標誌性工程，也是「一帶一路」的重要先行先試項目，形容走廊建設5年多來，取得重大積極進展。

王毅指出，建立中巴外長戰略對話契合中巴全天候戰略合作夥伴關係發展的現實需要，具有重要意義。

王毅說，雙方一致同意，要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互堅定支持。無論國際地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴方維護國家主權和民族尊嚴；堅定支持巴方根據本國國情自主選擇發展道路；堅定支持巴方實現國家穩定與發展繁榮；堅定支持巴方在地區國際事務中發揮更大建設性作用。

雙方又一致同意，要保持高層交往勢頭；積極推進中巴經濟走廊建設；加強反恐安全合作。

王毅說，兩國認為，南亞和平穩定符合地區國家共同利益，也是國際社會的共同期待。中方讚賞巴方為緩和局勢所作的建設性努力，呼籲巴印雙方保持克制，通過對話及和平手段解決分歧。

庫雷希表示，巴中是全天候戰略合作夥伴，巴全國人民致力於推進巴中經濟走廊建設，拓展兩國各領域合作。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）期待赴華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，推動巴中關係取得更多積極成果。

（新華社）