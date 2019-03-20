涉申奧期間賄選　日本奧委會主席竹田恒和6月離任

日本東京奧運委員會主席竹田恒和涉嫌在申辦奧運期間收買票數，早前接受法國司法部門調查。竹田周二（19日）出席在東京都內舉行的日本奧委會理事會會議，表示將在6月27日任期屆滿後離任，並會辭去國際奧委會（IOC）委員職務。

竹田宣布將於6月任期屆滿後離任，並再次否認涉嫌賄選的指控。他指出，離任日本奧委會主席是自己的決定，形容「把日本奧委會託付給肩負下一代的年輕領導，由其迎接東京奧運會和殘奧會、開拓新時代是最合適的」。他又稱，對在東京奧運前驚動社會感到內疚。

日本奧委會主席熱門繼任人選為柔道奧運金牌得主、曾獲日本「國民榮譽獎」的日本奧委會選手強化總部長山下泰裕。

竹田2001年起擔任日本奧委會主席，目前是第10個任期。他原本很可能在6、7月的高層改選中連任。不過，法國相關部門以申奧相關的行賄嫌疑啟動由預審法官實施的調查一事於1月曝光。雖然一貫主張清白的竹田此前在記者會上再次全面否認嫌疑，但國內外仍要求追究責任。

竹田以馬術選手身份兩次參加奧運會，目前還擔任東京奧運會和殘奧會組織委員會副主席、亞奧理事會（OCA）副主席等重要職務。關於將來的去留問題，他表示：「將仔細考慮，與大家商量後再做決定。」

竹田被指在2013年競投奧運主辦權期間，以行賄手段向非洲國家買票，並向時任國際奧委會委員迪亞克（Lamine Diack）的兒子帕帕（​Papa Massata Diack）提供180萬歐元匯款。

（美聯社／共同社）