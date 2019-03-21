意大利校巴司機脅持學生放火燒車　抗議難民於地中海遇難

意大利北部一名校巴司機周三（20日）脅持51名學生和保母，下令綁起學生雙手，威脅要殺死他們；40分鐘後，校巴遭憲兵的路障截停，司機放火燒車，幸憲兵及時將全部人救出。據稱，司機是以此抗議難民於地中海遇難。

憲兵指揮官馬爾基斯（Luca De Marchis）向天空電視台24小時新聞頻道（Sky TG24）表示，40多歲的司機西（Ousseynou Sy）來自塞內加爾，為意大利公民，事發時校巴載著兩班中學學生前往克雷莫納省（Cremona）內一間附近的體育館，司機威脅乘客，揚言「今日沒有人能生還」。馬爾基斯稱，司機放火燒車是要抗議難民於地中海遇難。

意大利安莎通訊社（ANSA）引述一名學生表示，司機奪去所有人的電話，命令保母用繩綁住學生的手，威脅要將汽油倒在車上，放火燒車。

當局表示，其中一名學生致電家長，另有一名成人報警。當局隨後在公路設置路障，於米蘭（Milan）郊區截停巴士，憲兵及時於大火燒毀校巴前，從後方打破玻璃窗，救出全部乘客，部分人在撤離校巴時割傷，校巴司機則被燒傷，全部人送院治理。

司機被控涉嫌綁架、意圖殺人及縱火。安莎通訊社指，司機曾酒後駕駛和性騷擾未成年人。

（美聯社）