【埃航空難】美媒：華府早在獅航空難後　向波音公司展開調查

美國波音公司（Boeing）兩架737 Max 8客機分別在不足半年內墜毀，令人質疑該款飛機的安全。有美國傳媒報道，華府在首宗737 Max 8意外後已經對聯邦航空管理局（FAA）批准飛機使用軟件及機師訓練手冊沒有提到相關指引等問題進行調查。

《彭博社》（Bloomberg）周三（20日）引述消息人士報道，美國運輸部、司法部和聯邦調查局（FBI）的人員在印尼獅航（Lion Air）客機於2018年10月墜毀後不久，就對波音為737 Max 8客機的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）及防止失速系統展開調查。

該篇報道提到，運輸部監察主任辦公室與執法部門在獅航空難後數周，曾接觸最少一名聯邦航空管理局官員，要求解釋MCAS的認證標準。另一個調查重點是到底為甚麼機師沒察覺有關系統的存在。

波音為美國及歐洲機師提供的手冊中，並沒有提及MCAS和應對守則。當時公司表示機師在熟習737客機時，已經就遇到類似問題作出訓練，而聯邦航空管理局亦認同這個分析。

另外美國有線新聞網絡（CNN）亦有類似報道，更指司法部已經向多名人士發出多張傳票，並提到調查方向將包括波音推銷涉事機種的方式，不過目前未知當局會以甚麼刑事法進行調查。

（彭博社／美國有線新聞網絡）