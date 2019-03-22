【中美貿易戰】傳特朗普要求中國增購美國商品　減少貿差

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美國官員將前往中國展開新一輪貿易談判，美國CNBC周四（21日）引述消息人士稱，總統特朗普要求華府談判代表向北京爭取增購美國商品，減少貿差。

中國同意在六年間增購價值1.2萬億美元（約9.42萬億港元）的美國商品，包括能源、農產品和飛機。據消息人士透露，特朗普一直希望有關金額達兩至三倍，並指特朗普最近數周希望再「加碼」。

據美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）3月6日公布的數字顯示，2018年美國對中國貿易逆差達8910億美元（約7萬億港元），商品貿易逆差達4190億美元（約3.29萬億港元）。

美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）國際經濟高級研究員塞策（Brad Setser）稱，如果中國進一步開放豬肉、牛肉、大米或玉米市場，有可能加大增購美國商品的金額；但他指出，除非中國大幅且永久地轉移商品採購來源，或重組早前公布的訂單，否則很難達到特朗普心目中期望的數字。

特朗普周三（20日）表示，對中國商品加徵的關稅將維持一段長時間，確保中方遵守協議，他亦證實美國的談判代表將會在周末前往中國進一步磋商。

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（CNBC）

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