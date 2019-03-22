歐盟同意押後脫歐　如協議未能在英過關　4月12日或成硬脫歐日

歐盟峰會周四（21日）起於比利時布魯塞爾召開，其中重點議題為處理英國押後脫歐的申請。經過長時間會議後，歐盟27國終於達成共識，同意延遲脫歐期限，最後脫歐日期將取決於英國國會能否通過脫歐協議。如協議未獲通過，英國需要於4月12日前決定未來方向。

經過七小時漫長的會議後，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）宣布歐盟27國就英國提出延長脫歐期限達成一致共識。

歐盟公布會面結果，提出兩部分的方案。如英國下議院下周通過脫歐協議草案，歐盟容許英國押後脫歐至5月22日。但如協議未獲通過，英國須於4月12日前決定未來方向，包括是否參與歐洲議會選舉。如英國參與選舉，歐盟或會容許押後脫歐更長時間。

歐盟重申，不會就雙方於2018年11月同意的脫歐協議重啟談判，任何單方面的承諾、聲明或行為必須符合脫歐協議的內容。歐盟同時亦會繼續為任何可能結果作準備，包括無協議脫歐。

圖斯克與英國首相文翠珊會面後出席記者會。他表示，文翠珊已同意歐盟的提議，並指英國仍然有不同選項，包括有協議脫歐、無協議脫歐、長時間押後脫歐以及撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）。

（路透社）