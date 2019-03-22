【委內瑞拉政變】瓜伊多幕僚長被捕　聯合國表關注

委內瑞拉政府周四（21日）採取行動，拘捕反對派領袖瓜伊多（Juan Guido）的幕僚長馬雷羅（Roberto Marrero），指對方企圖發動針對政界人士的恐怖襲擊。瓜伊多批評拘捕是打壓異己，而美國則指委內瑞拉政府犯下大錯，強調華府不會坐視不理。此外聯合國稱對事件表示關注。

委內瑞拉警方在當地時間周四清晨展開拘捕行動，內政部的聲明指，馬雷羅涉嫌領導恐怖組織，企圖暗殺政要，又指在馬雷羅的家中搜出兩枝步槍及一枚手榴彈。

瓜伊多譴責拘捕事件，指現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）無法將自己送入監獄，於是向幕僚出手，威脅他們的家人或綁架，務求保住權力。瓜伊多又提到，當局聲稱搜出的武器全是插贓嫁禍，有人權組織亦指這是委內瑞拉打擊反對聲音的慣常技倆。

支持瓜伊多的美國對事件作出回應，國家安全顧問博爾頓（John Bolton）要求委內瑞拉即時釋放馬雷羅，並警告馬杜羅政府犯下另一大錯。國務院則提到委內瑞拉政府將為此付出代價。

Dichas investigaciones condujeron a la detención de Roberto Marrero (49) y Luis Alberto Páez Salazar (34) responsables directos de la organización de estos grupos criminales. Durante un allanamiento se les incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisa extranjera. pic.twitter.com/K1lRJzlZfS — MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 2019年3月21日

（路透社／今日俄羅斯）