特朗普Twitter推文解謎：不推涉朝新增制裁其實是指……

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（23日）表示，他已決定取消針對朝鮮新增的大規模制裁。特朗普在Twitter公布其決定，但沒提及制裁的內容。由於美國周五並無公布對朝鮮有制裁行動，外界認為這令人感覺困惑的推文，指的應該是美國周四（22日）公布對兩間中國航運公司的制裁。

白宮起初並無回應媒體查詢，後來白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）回應：「特朗普總統喜歡金主席，而他不認為這些制裁是有需要。」然而她還是沒有說明，其所指的「制裁」是什麼。

美國政府匿名消息人士報道，特朗普所講的「制裁」跟周四公布的無關，他指的是現時無需要推進針對朝鮮的新增大規模制裁。

美國周四對朝鮮施行新一輪制裁，當中涉及兩間中國航運公司——大連海博國際貨運代理有限公司和遼寧丹興國際貨運有限公司。美財政部也公布一份更新的船隻名單，指67艘船跟朝鮮從事非法轉運精煉石油，或是相信有份運載朝鮮出口的煤炭。

▼特朗普的推文語焉不詳，沒有說明所指的制裁是什麼，令美國議員與專家都看得一頭霧水。