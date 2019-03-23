泰國大選進入最後直路　各黨把握最後機會拉票

泰國周日（24日）舉行大選，總理巴育（Prayut Chan-o-cha）周五（22日）成為眾人焦點。他在曼谷出席公民力量黨（Palang Pracharath Party，PPRP）造勢活動。這是他自該黨提名其為候選人後，首次出席PPRP活動。 選前民調結果顯示，他的支持度仍領先其他候選人，惟游離選民逾四成，「首投族」亦佔10.4%。 包括PPRP在內各政黨都爭取在選前打動選民，拉票活動都集中在曼谷進行。它們都趕在禁止拉票期在今日下午6時生效前繼續宣傳。

巴育在台上逗留約15分鐘，向台下支持者發表講話：「維持和平與秩序是泰國現時最優先的事。如您不想看到我們的國家再出現混亂，請投票支持PPRP。我承諾會推動泰國向前以及改善所有人的生活。」

為泰黨（Pheu Thai Party）周五舉行該黨最後一個大型晚會，其總理候選人革育拉攀（Khunying Sudarat Keyuraphan）表示，該黨不只想取得下議院最多議席，而是希望獲得足夠議席讓該黨足以主政。為泰黨的宣傳車輛周六將開往多處拉票。

泰國民主黨（Phak Prachathipat）黨魁阿披實（Aphisit Wetchachiwa）周五則與該國前總理川立派（Chuan Leekpai）等重量級人物上台。阿披實上台前表示，倘若當選會致力推行「誠實政治」以及推動經濟。

泰國未來前進黨（Future Forward Party）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）在競選活動上承諾，如他的政黨勝出，便會瓦解獨裁統治的遺緒。

《曼谷郵報》報道，為泰黨的支持者約3000人、民主黨有5000人，以PPRP有1萬人，而未來前進黨則有約4000人。

（綜合報道）