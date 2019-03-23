莫桑比克風災過後　腐屍污染水源　或引發霍亂疫情

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熱帶氣旋「伊代」（Idai）上周四（14日）吹襲非洲國家莫桑比克（Mozambique），帶來強風暴雨及風暴潮，死亡人數截至周六（23日）已突破417人。

聯合國兒童基金會駐莫桑比克執行主任福爾（Henrietta Fore）指出，目前仍有積水未退、屍體腐爛未有人手處理等問題需要解決。當地已傳出多宗霍亂個案，且感染人數正持續增加。

伊代為當地帶來相當嚴重的災情，約有170萬人受影響。當地主要道路受損，房屋倒塌和斷電。現場還可見到屍體在積水的路上漂浮，此外大批災民迄今仍在屋頂和樹上等待救援。總統紐西（Filipe Nyusi）周一（18日）稱，死亡人數或超過1000人。

莫桑比克第四大城市貝拉（Beira）一座大壩周日（17日）崩堤，令救援難度增加。土耳其紅新月會周五宣布向莫桑比克提供15噸人道援助物資，由土耳其國際合作和發展局（TIKA）分配。TIKA協調員默爾根（Omer Faruk Mergen）指出，救援物資不可能通過陸路到達貝拉。

紅十字會與紅新月會國際聯合會在一份聲明中表示，「隨着愈來愈多被洪水圍困的災民感染瘧疾，貝拉（港口城市）已出現幾宗霍亂病例。」

熱帶氣旋吹襲非洲莫桑比克　至少217死　逾萬人等待救援
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（土耳其國家電視台英語國際新聞頻道／英國廣播公司）

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