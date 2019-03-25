習近平訪法考驗馬克龍　如何做到如遠若近

中國國家主席習近平應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，周日至周二（24日至26日）展開國事訪問。 在歐盟調整對華政策之時，身為歐盟核心成員的法國展現與北京加強合作的意願，但馬克龍同時希望藉機團結歐盟，謹慎地對北京保持距離。對他個人而言，這也是一次提升個人聲望以及突破國內困境的好機會。

習近平訪法：歐盟多名領導人上周五（22日）在布魯塞爾舉行峰會，期間談及北京未開放足夠巿場。此外，在習近平訪法的最後一天，他將與法國總統馬克龍、德國總理默克爾和歐盟委員會主席容克將舉行罕見的「法德中歐」峰會。（路透社）

習近平訪歐前一周，歐盟委員會公布《歐盟－中國：策略性展望》（EU-China-A Strategic Outlook），提到10項有關中歐具體議題，並將中國定位為「有全面影響的對手」（systemic rival）。

屬歐盟建制派的馬克龍上周五（22日）在歐盟峰會上稱樂見「歐洲覺醒」，又表示歐盟在對華關係上的「天真階段應該要結束」。

馬克龍在對華關係上向來相當謹慎，這次習近平來訪更成了一大考驗：那就是如何為法國以至歐洲帶來機遇，同時能團結歐盟保持對北京政府的距離。

習近平訪法：馬克龍為2018年首名訪華的外國元首，他當時表示願積極參與「一帶一路」倡議。此外，他還向習近平送一匹馬。（新華社）

貿易與外交 中國攔路法國

中國目前是法國的第一大雙邊貿易逆差國。法國外交部數據顯示，兩國2018年的貿易逆差達到292億歐元（約2590億港元），處理經貿問題無疑是重點之一。

惟馬克龍強調，歐盟與中國的首要關係是地緣政治和戰略關係，那他所指的是什麼呢？中國近年在非洲從事大量基建，並於東非國家吉布堤建造首個海外軍事基地。對於一直有意在非洲重建「法國勢力」的馬克龍，非洲相信被他視為中法的一個「棋盤」。

馬克龍3月公布「歐洲復興」計劃，此前又提出「歐洲建軍」，無不是流露出領導歐盟整合的雄心。只不過在中國因素影響下，經濟較落後的中東歐國家「脫離」歐盟體制，與北京組成「16+1」合作機制；同時各國在使用華為5G設備掀起激烈爭議，結果中國成了整合歐洲的一塊絆腳石。

可是正所謂「有危先有機」，中法間的挑戰或能成為推動馬克龍計劃的能量。

習近平訪法：馬克龍一直有意重建法國在非洲的「勢力」。圖為他3月中到訪肯尼亞首都內羅畢。（路透社）

謹慎探討合作範疇 維繫歐盟整體

馬克龍曾說：「中國不再是以前的那個國家，我們正處理一個非常重要的夥伴」。中法雖然存在不少磨擦和可能的利益衝突，但在傳統盟友美國高舉「美國優先」的情況下，深化與中國合作將成為法國的目標。

習近平與馬克龍預料會簽署有關核能、航空太空和潔淨能源的合作協議；馬克龍或尋求中國支援在西非「薩赫勒五國集團」（Sahel）地區的反恐活動；外界亦預料他會要求中國承諾減少碳排放。

在具爭議的議題方面，馬克龍或會要求中國擴大進入市場的互惠（reciprocity）；探討與中國在第三方非洲國家合作投資，並強調須確保計劃公平。至於「一帶一路」倡議上，法國取態將如該國外長勒德里昂（Jeans-Yves Le Drian）所言「必須是雙向的」。

觀乎上述範疇，不乏中法皆能得益的多邊主義議題；法國在經貿上也持開放態度，讓雙方在國際項目上留有合作空間。惟馬克龍不忘維護歐盟利益和基本價值觀，期望維繫歐盟「一整體」的態度與中國交手。

內憂持續 馬克龍欲借外交得分

回望法國國內，反政府示威「黃背心運動」經已持續19個星期，全國周日（24日）仍然有約有4萬人上街遊行，馬克龍更要取消度假，「急急腳」回巴黎應對。

從法國總統角度而言，馬克龍如能成功藉會談為法國爭取利益，將有助他突破內政低迷的境況；從歐盟倡導者角度而言，如果他能獲得歐盟國家和中國同意其方針，也進一步強化他在歐盟的領導，甚或有望頂上默克爾的位置。

（綜合報道）