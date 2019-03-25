【泰國大選】點票率逾九成　為泰黨預料取最多議席

泰國大選在周日（24日）舉行，投票時間已結束現正進行點票程序。截至香港時間周一（25日）早上10時，點票率已完成93%，最終點票結果預料在下午時間發表。 根據目前形勢，為泰黨取得最多議席，緊接是公民力量黨及未來前進黨。

泰國大選投票結束，各票站進入點票程序。（路透社）

泰國大選將選出500席的下議院議席，當中350席以直接投票選出，150席政黨名單席次為比例分配。根據現時已知結果，由支持總理巴育連任的公民力量黨取得最多票數，為768萬票；較721萬票的為泰黨高，這意味公民力量黨能在比例分配的議席上較為泰黨佔優。

泰國大選 得票較高黨派目前結果 黨派 投票產生席次（350席） 政黨名單席次（150席）＊ 為泰黨 130 0 公民力量黨 102 18 未來前進黨 25 53 泰自豪黨 36 13 民主黨 29 20 ＊註：政黨名單席次為預計值，需待全部選票點算後才有計算結果

為泰黨因在多數選區的直接投票中勝出，議席數暫時仍較公民力量黨高。根據現時已知結果，為泰黨取得了130席，公民力量黨取得了120席。

至於532萬票的未來前進黨則藉着不俗的比例分配席位，現時取得78席；民主黨則只取得327萬票，得49席，與取得324萬票的泰自豪黨取得同樣席數。

在事前稱無法取得100席就辭職的民主黨黨魁兼前總理阿披實，已在稍早時間宣布為選舉失利負責，決定辭去黨代表職務。

（曼谷郵報）

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