【英國脫歐】英國兩名閣員否認迫文翠珊下台

英國傳媒報道，多名內閣成員計劃向首相文翠珊（Theresa May）迫宮，有傳將取代文翠珊擔任看守首相的文翠珊副手、內閣辦公室大臣李達德（David Lidington）及環境大臣高文浩（Michael Gove），周日（24日）均否認迫使文翠珊下台。

李達德強調，他百分百支持文翠珊，直言文翠珊做得很棒，自己無意取代她。高文浩亦指出，現時並非撤換首相的合適時機，又稱自己專注為文翠珊及其脫歐方案取得最大支持。

財相夏文達（Philip Hammond）則否認發起由李達德接替文翠珊做首相，強調更換首相無助解決問題，「我明白議員對現時狀況感到很洩氣，但國會本周仍有機會表決意願。」但夏文達不諱言，舉行第二次脫歐公投沒有違背政府現時立場，值得考慮，是首名內閣官員公開支持二次公投。

英國《星期日泰晤士報》引述內閣高級官員報道，11名內閣成員將迫使文翠珊在10日內下台。他們打算周一（25日）要求文翠珊下台，若對方拒絕，這批成員就會辭職。報道指出，李達德、高文浩（Michael Gove）及外相侯俊偉（Jeremy Hunt）都是臨時首相的熱門人選。

（英國廣播公司／Politico）