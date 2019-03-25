習近平抵達巴黎　會見法國總統馬克龍

國家主席習近平抵達法國首都巴黎，當地時間周日（24日）晚在尼斯會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。習近平夫人彭麗媛以及馬克龍夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）也出席。

習近平強調，當前國際形勢和兩國關係都發生了很大變化，但有幾點始終沒有改變。一是中國對中法關係的重視。他呼籲繼續使中法關係繼續走在時代發展尖端；第二是中法對和平、發展、公平、正義的共同追求。兩國都奉行多邊主義，反對保護主義、單邊主義；三是中法合作互利共贏的屬性。他說中法合作歷史表明，雙方不是零和博弈關係，在未來很長一段時間內，兩國經濟仍具有較強互補優勢。中國持續發展和擴大開放將為兩國創造一系列新的合作機遇，提供更廣闊合作空間。

習近平指出，中法關係保持健康穩定，對各自長遠發展有重要意義，也將對世界產生重要影響。中方願同法方繼續在聯合國事務、世界貿易組織改革、氣候變化等重大問題上加強戰略溝通和協調。中方一貫支持歐洲一體化建設，期待法方在中歐關係中發揮更積極的引領和推動作用。

馬克龍表示，一年多來，中法雙方不斷落實兩人達成的重要共識，有力推進經貿、科技、文化等領域交流合作。法方關注並重視「一帶一路」倡議。法方視中方為重要戰略合作夥伴，讚賞中方在氣候變化等國際事務中發揮的重要作用和所作貢獻，願同中方進一步密切戰略溝通與協作，發揮法中全面戰略夥伴關係的引領作用，共同維護多邊主義，促進世界和平與繁榮。

（新華社）