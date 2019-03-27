朝鮮駐西班牙大使館遭闖入搶掠　馬德里擬向美國提出引渡疑犯

朝鮮駐西班牙馬德里大使館2月22日遭多名不明人士闖入，綑綁大使館職員及偷走多台電腦。路透社周二（26日）引述西班牙司法部門消息人士報道，法官計劃向美國提出引渡涉案疑犯。

據西班牙高等法院文件顯示，10名自稱維護人權人士涉嫌闖入朝鮮駐西班牙大使館，入侵者在大使館偷走電腦、硬盤和記憶棒，其中三人將一名大使館官員帶到地庫鼓勵對方「脫北」；幾日後，入侵者的領袖聯絡美國聯邦調查局（FBI），交出行動所得的資料。

文件指出，涉案的包括一名居於美國的墨西哥公民Adrian Hong Chang、一名美國公民Sam Ryu以及一名韓國公民。路透社引述消息人士指，法官相信所有嫌犯已潛逃到美國，計劃向華府提出引渡要求。

美國國務院發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）強調美國政府與事件無關。

西班牙《國家報》（El País）早前引述警方及國家情報中心（CNI）消息報道，部分涉事者與美國中央情報局（CIA）有關，相信他們是想在越南「特金會」前搜集朝鮮官員金赫哲的情報。

西班牙2017年因為朝鮮試射導彈及核試，驅逐時任朝鮮大使金赫哲出境，及後擔任朝鮮國務委員，在使館遇襲時正身處越南為2月27至28日舉行的美朝「特金會」作準備。

（路透社）