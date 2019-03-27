教宗方濟各拒人親吻戒指　握手被抓「秒縮」　惹笑片段廣傳

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周一（25日）到意大利洛雷托（Loreto）訪問，期間絡繹不絕的信眾排隊想親吻他的手。教宗臉帶笑容，卻不斷抽開戴有戒指的右手，拒絕被吻，場面十分惹笑。有關片段在網絡瘋傳，並引起兩極回響。

片段中見到，信眾逐個上前跟教宗握手，大部分人都彎下身，想親吻教宗手上的戒指，但教宗每次都迅速把手抽起。有人緊握不放手；有人結果吻下自己的手；有人未彎身已被教宗拉開，可見教宗十分抗拒這個親吻儀式。

《衛報》指出，戒指但是普通銀戒，刻有一個十字架。教廷未有解釋為何教宗堅持不讓親吻戒指。不過他的反應則惹來天主教內部兩極回響。

天主教保守派網站LifeSiteNews形容教宗行為「令人不安」，更有網站在Twitter直言，「方濟各，如果你不想當教皇，就離開這裏！」

有教宗支持者則為他解畫，指他希望信眾跟他互動，而非當他像是聖物一般，「他是教皇，不是羅馬皇帝。」有教會人士亦稱，親吻戒指這儀式是君主制產物，應該於現代消失。

報道亦指，前任教宗、深受保守派歡迎的本篤十六世（Pope Benedict XVI），以及若望保祿二世（Pope John Paul II）同樣不喜歡被人親吻雙手。有網民記起與若望保祿二世見面時，教會特別叮囑信眾不要跪下或親吻教宗的手。

▼不少信眾都撲空，結果吻下自己的手。

（衛報）