【麻疹爆發】全美國15州中招病例逾300　疫苗制度掀爭議

美國紐約市郊羅克蘭縣（Rockland County）因麻疹疫情持續，周二（26日）宣布進入緊急狀態，禁止未接種疫苗的18歲以下人士出入公眾場所。如此大陣仗，固因麻疹疫情在美國肆虐，由年初至今，美國全國15個州分都出現病例，總數超過300宗。 當地認為麻疹爆發的原因，與部分人沒有接種疫苗有關，更掀起有關疫苗制度的爭論，包括是否應該強制所有兒童接種麻疹疫苗。

想了解美國麻疹疫苗制度及現時出現的爭議，請點擊以下片段：

麻疹在美國如何肆虐？

由2019年1月1日至3月21日，全美國一共有314宗確診個案，分佈在15個州分，其中6個地方有起碼3宗個案，屬於「爆發」類別，包括紐約州羅克蘭縣、紐約市、華盛頓、得州、加州和伊利諾州。

爆發疫情的州分，個案都與外遊歸國的市民有關，包括曾到訪以色列、烏克蘭等。

美國衛生官員指，人們最有效阻止疫情蔓延的方法，是接受疫苗注射，社區接種需率達92%至95%。但這次宣布進入緊急狀態的羅克蘭縣，18歲以下人口僅72.9%有接受注射。

美國麻疹疫情：由2019年初至3月底，美國已錄得314宗麻疹個案，趨近2018年接近全年的372宗。（美國疾病控制與預防中心網站）

麻疹容易在機場散播

《紐約時報》3月中報道，隨着麻疹個案上升，外界也對麻疹與外遊的聯繫感到擔憂。

其一是美國很多麻疹個案，都是由外遊歸國者或旅客傳入，他們曾到訪麻疹疫苗接種率低的地區。

文章指出在2018年，美國破紀錄地有多達81個航班，發現載有麻疹病患者，數字比起2017年的15航班跟2016年的10航班都要高出數倍。

其二與機場有關。眾所周知機場人多、旅客來自全球各地，是麻疹傳播的高危地區之一。

2014年，美國曾有麻疹在機場散播的個案，感染者與被感染者並非乘坐同一航班，而是在登機等候區感染。美國疾病控制與預防中心之後指出，感染者當時從印度飛抵美國，下機後經過登機等候區，然後在不久後，被感染者到登機等候區上機，準備離開美國，當局指，在飛機抵達機場與再度離開之間，大約有46分鐘時間，懷疑就是在此期間傳播。

這是因為麻疹病毒不但傳染度高，且在空氣或是物體表面，可以存活長達2小時，故此在機場各地、無論是否在同一機艙內，一樣可以「中招」。