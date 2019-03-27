中國再禁加拿大油菜籽進口　杜魯多：與華關係面對挑戰

中國海關總署3月1日稱於加拿大農業公司Richardson International Ltd.的芥花籽貨物驗出多種有害生物，並決定暫停進口其產品。中國再以同樣原因，在周三（27日）撤銷嘉能可（Glencore）旗下的油菜籽公司Viterra的進口註冊。 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）承認與華關係面臨挑戰，言談間表示考慮派高級代表團赴華。

加拿大油菜籽理事會（Canola Council of Canada）發言人則表示，該組織對加拿大出口油菜籽的品質有信心，並指出全球其他客戶並未表達相關疑慮。

《紐約時報》上周五（22日）引述加拿大駐北京大使馬大維（David Mulroney）表示，北京封殺加拿大油菜籽的舉措，與華為副董事長孟晚舟一案「絕對有關」。

加拿大2018年12月2日應美方要求下在溫哥華逮捕孟晚舟，中加關係自此陷入緊張。

杜魯多表示，中加關係最近幾個月令人擔憂，言談間表示考慮派出高級代表團前往中國。他說：「顯然我們看到本國與中國的關係因一些外交議題面臨一定的挑戰。」他說明白加西農民及整個業界有多擔心，政府會跟他們而及中國商討，嘗試解決問題。

（綜合報道）