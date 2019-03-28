英國關注香港高度自治受削弱　港府：不應干預港事務

英國政府周三（27日）發表最新一期《香港半年報告》（Six-Monthly Report to Parliament on Hong Kong: July-December 2018），指出香港「一國兩制」運作良好，但公民自由、政治自由及高度自治則受到削弱，例如取締香港民族黨、選舉候選人被政治篩選，以及《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）疑似因政治理由被拒發工作簽證等等的事件。 特區政府發言人於同日發表回應，稱特區政府有責任執行和維護《基本法》，以及確保所有選舉均在符合《基本法》和相關選舉法律下進行，而報告所指的「政治篩選」絕不存在。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在報告前言中稱，雖然英國政府不支持「港獨」，但香港的言論自由，包括在憲制方面，受到《中英聯合聲明》所保障，並形容香港正面臨壓力往中國對公民和政治自由的詮釋靠近。

特區發言人則回應說，人權和自由，包括言論自由、新聞自由、集會自由、選舉權及被選舉權等，在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障；特區政府十分重視，亦必定全力維護。

發言人又指，任何「港獨」的主張公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整，有違全面貫徹落實「一國兩制」，強調言論自由並非絕對，重申外國政府不應以任何形式干預香港特區內部事務。

（綜合報道）