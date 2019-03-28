日本新年號發表準備就緒　4月1日中午公布

日皇明仁將在4月30日退位，政府會預先在4月1日公布新天皇的年號。現距離4月1日不遠，政府各單位已準備就緒。官房長官菅義偉將在當日中午時分，正式向全國公布新年號。

承襲慣例，新年號將由官房長官發表，菅義偉將在4月1日公布新年號。（Getty Images）

日本共同社報道，按照慣例公布新年號會交由官房長官負責。4月1日早上政府會先召開會議，聽取參眾兩院及閣僚意見後決定新年號，並在中午時分由菅義偉手執由政府人員用毛筆書寫的新年號紙板，在電視前向全國公開。

日本《每日新聞》報道，首相安倍晉三會在周五（29日）與皇太子德仁會面，交待新年號發表的安排。而根據「皇室不參與政治」原則，政府將不會接受皇室人員對安排的意見。菅義偉在周三（27日）時亦表示，新年號安排全由政府內閣負責。

同時間，為防止新年號在正式發表前洩漏，當日早上參與會議的議員會被要求留在會議室，直至菅義偉公開新年號。

1989年1月，時任官房長官，後成為首相的小淵惠三公布平成年號。小淵惠三亦因此得到「平成大叔」的稱呼。（路透社）

新年號或出自中日雙方古籍

據日本電視台報道，據悉現時總共有5個年號方案，而新年號很可能打破傳統，採用日本古籍。過去有紀錄所有天皇的年號，取字均來自中國古籍。如平成是截錄自《史記・五帝本紀》中的「內平外成」和《尚書·大禹謨》中的「地平天成」；昭和則是取自《尚書・堯典》中的「百姓昭明，協和萬邦」。

日本古籍與中國古籍有密切關係，而部分如最古老的萬葉集只借漢字標音沒有漢字意思，相信新年號難以採用單純來自日本古籍的字詞，所以亦有可能是取自雙方古籍。

（綜合報道）