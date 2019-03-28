【中美貿易戰】技術轉移與執行機制未解決　雙方或有限度達協議

中美高級官員周四（28日）在北京舉行第八輪貿易談判，有分析認為雙方可能於數周或數月內達成有限度協議，惟雙方仍有待解決部分嚴竣議題，如撤銷關稅時間表、強制技術轉移和執行機制等。

美聯社報道，不少分析師認為兩國可能於數周或數月內達成有限度協議，例如要求中國保證購買更多美國貨等，惟現時仍未清楚兩國的協議會觸及多少核心爭議，如強制技術轉移和網絡盜竊等華府堅持終止的問題。

特朗普此前威脅將中國貨的關稅升至25％，以及向另外2500億美元中國貨品加徵關稅。美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者史劍道（Derek Scissors）認為，北京初步目標是將這些「嚴重的關稅搬離談判桌」，但由於華府堅持保留部分關稅和實施嚴格的執行機制，因此北京政府可能不會有太大回應。

在談判展開前夕，路透社引述一名美國高級官員表示，中國提出新建議的內容比過去進取，北京觸及的技術轉移議題也比以往更深入和詳細，並認為現時的情況與2月相比已有實質進展。報道亦引述多名白宮高層消息，指兩國在各領域都取得進展，但在強行轉移知識產權等問題上則停滯不前。

（美聯社／路透社）