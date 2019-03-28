【新聞背後】反衛星導彈測試涉「太空武器化」備受爭議

印度總理莫迪（Narendra Modi）周三（27日）宣示國力，指印度當日成功試射反衛星導彈，在3分鐘內摧毀一枚低軌道衛星。 莫迪稱，印度是繼美國、俄羅斯及中國之後，第4個展示這種能力的國家，並指印度已成為太空強國。 這種武器可以攻擊敵方衛星，令其失效或干擾訊號，甚至有助攔截彈道導彈。由於1967年國際簽署的《外太空條約》（Outer Space Treaty）禁止太空武器化，故此反衛星測試一向十分具爭議。

美蘇競賽

美國在1959年首度進行反衛星測試，當時名為「勇士」（Bold Orion）的導彈由一架轟炸機發射升空，飛至十分接近探索者6號（Explorer 6）衛星。如果導彈配備彈頭，就足以摧毀衛星。

蘇聯（Soviet Union）也在同期進行類似測試，非政府組織憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）指出，1960年代至1970年代初期，蘇聯測試一種可以在軌道上發射的武器，它能接近敵方衛星並用炸藥將其摧毀。

1985年美國繼續從F-15戰機試射ASM-135導彈，並擊毀一枚美國衛星。惟其後20多年，全球再沒有國家進行反衛星測試。

印度總理莫迪3月27日發表全國電視講話，宣布該國成功利用反衛星導彈，擊落一枚衛星。不少學生搖旗慶祝。（路透社）

太空垃圾

中國繼美、蘇之後，2007年亦加入反衛星軍事試驗的行列，從地面發射導彈擊碎已退役的氣象衛星「風雲1C」。光是這次試驗造成的碎片，就令可追蹤的太空碎片數量增加了四分之一。中國被指造成太空污染。

安全世界基金會（Secure World Foundation）指出，這項測試造成史上最大的軌道碎片雲，產生超過3000件殘骸、滯留在軌道，原因是這次摧毀衛星是在逾800公里外發生，碎片因此停留在軌道，變相成為太空垃圾。

美國在2008年亦再進行測試，但相對未有產生大量軌道碎片。衛星所處位置較低，大部分碎片都跌落地球並燒毀。

11年後的2019年，印度亦擠身反衛星技術大國。印度外交部在聲明中強調，這次測試是在大氣層進行，確保不會在太空中留下衛星殘駭。

▼印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）發布據稱是印度反衛星導彈升空的畫面，並引述政府消息指，導彈是於3月27日上午11時16分在印度東部奧里薩邦（Orissa）錢迪普爾（Chandipur）綜合試射場發射升空。

太空武器化

衛星除了可以用以導航及通訊之外，還能用來導引導彈武器。擁有反衛星導彈能力，意味足以破壞另一個國家的關鍵基礎設施，甚至使其武器報廢。由於《外太空條約》禁止太空武器化，莫迪在宣布有關消息時亦強調，測試僅為「防衛作用」，而且並沒有違反任何國際法。

莫迪表示，印度發展這項技術不是針對任何國家，強調印度一直反對太空武器化，周三的測試不會改變這立場。外交部亦稱無意加入太空軍備競賽。不過路透社分析指，近期與印度關係惡化的巴基斯坦及中國都可能視之為威脅。

（綜合報道）