美國亞太助理國務卿候選人通曉中日韓語　對華強硬

美國總統特朗普（Donald Trump）提名退役空軍准將史迪威（David Stilwell）出任國務院東亞和太平洋事務助理國務卿。他周三（27日）出席參議院的人事任命聽證會，呼籲與盟國合作對抗中國。

在參議院外交委員會聽證會上，史迪威表示，與中國的長期戰略競爭，代表全面的世代挑戰，稱美國會在利益相符的情況下，例如朝鮮無核化問題上與中國合作；但在利益分歧時，則必須積極與中國競爭。

他表示要進一步加強與日本、韓國、澳洲和菲律賓等國的同盟關係，在印太地區推進美國利益；在「一帶一路」和南海問題上，他認為中國採用了不同的手段損害別國主權，希望中國在人權問題作出改變。

美國東亞和太平洋事務助理國務卿一職自2017年3月懸空至今，特朗普2018年10月提名史迪威出任。

美國之音報道，史迪威在美國空軍服役逾35年，曾任美國駐華大使館武官、日本三澤基地司令官和五角大樓聯合參謀部亞州政治軍事副主任等；具備中文、韓語和基礎日語的能力，現為美國印太司令部夏威夷總部中國戰略焦點小組組長和東西方中心（East-West Center）客席高級研究員。

報道引述分析認為，史迪威了解亞洲事務，在軍中服役多年並具備多國語言能力，相信會輕鬆獲得參議院批准。

（日本放送協會／美國之音）