澳男玩「樂透」錯手買2張同號彩票　瓜分頭獎三分之二彩金袋2.5億

澳洲墨爾本（Melbourne）一名男子「三十年來如一日」，堅持在同一批號碼中揀出一些用來填寫彩券，日前他分別在不同的彩券行買了兩張，沒想到卻意外接獲彩券公司通知中獎。 當期高達7000萬澳元（約3.8億港元）的獎金，如他只買一張彩票，便只能與另一名幸運兒對分，每人有3500萬澳元。如今只他一人就可以拿走頭獎三分之二的彩金，即約4666萬澳元（約2.5億港元）。這幸運男子不敢置信，一度驚訝到說不出話。

這名喜獲雙份大獎的男子每周都會購買澳州OZ樂透（OZ Lotto），30年來都在一堆號碼中，挑出用來填寫彩票的號碼，但他說選擇這些號碼背後沒有特別意思。他每次買彩票時都會紀錄自己填了什麼號碼。

他今次買下的2張彩票是填上相同的一組號碼，不過這並非他的本意。他在兩個地方買彩票時，錯手填上相同的號碼組合。不過「錯有錯着」，讓他兩注中獎。

他回憶，本周二（26日）晚間下班後，接獲彩券公司通知中獎，當下他簡直不敢相信，一度以為是詐騙電話，不斷詢問對方「你們是在開玩笑嗎」。直到自己上網確認後，這才發現一切都是真的！

公司發言人哈特（Matt Hart）表示，本次共有三張彩券符合開獎號碼，合計中獎金額高達7000萬澳元，其中兩張都被這位幸運兒在不同時間、地點買下，也就是說他一人可以獲得三分之二的獎金（近5000萬澳元、即約2.8億港元）。這「美麗的意外」不但讓男子瞬間成為億萬富翁，也自此改變了他的人生。

頭獎3注中，其中兩注竟由同一人獲得。（the Lott官網截圖）

對此，開出大獎的兩間彩券行老闆都替這名男子感到興奮不已，其中一位甚至提到「過去曾有民眾中頭獎，可能是店內風水好」。而得獎男子不願公開身分，僅低調表示，拿到這筆錢後首要之務就是投資或去旅行，也必定會和家人分享。至於是否會提早退休、享受生活，他則說「還要再考慮規劃一下」。

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