美司法部長：4月中或前公開「通俄門」調查報告

美國司法部長巴爾（William Barr）周五（29日）表示，特別檢察官米勒（Robert Muller）的通俄調查報告會在4月中或之前公開，但會修改部分內容。

巴爾向國會司法委員會回信中提到，會在4月中前向國會提交報告的校訂版本，當中涉及機密的敏感內容會先行刪除。他又指公開報告前，白宮不會提前看到報告。

他說5月初會出席參眾兩院的司法委員會聽證會。

眾議院司法委員會的主席納德勒（Jerrold Nadler）堅持說，巴爾須在下周二（2日）前提交「足本」報告全文。

美國總統特朗普（Donald Trump）被問到是否同意巴爾公開報告，他說沒什麼好隱瞞。他也再次強調，通俄調查是政治迫害。

將特別檢察官米勒團隊用上2年時間調查特朗普競選團隊在2016年總統大選有沒有勾結俄羅斯。巴爾周日（24日）向國會提交4頁摘要，巴爾的結論是，米勒在通俄調查所提的證據，不足以支持起訴特朗普妨礙司法公正。

根據「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的報告，無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯。圖為司法部長巴爾（William Barr）公布的4頁報告摘要。（路透社）

（綜合報道）