美前州議員自揭遭性騷擾　前副總統拜登吻她後腦勺

美國內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）在周五（29日）指控，傳有意參選2020美國總統選舉的前副總統拜登（Joe Biden）涉對她性騷擾，嚇得她腦海一片空白，以及感到十分尷尬。

拜登疑涉性騷擾：弗洛蕾斯2014年曾代表民主黨出選內華達州副州長。圖為她2016年在當時民主黨總統參選人桑德斯（ Bernie Sanders）的集會活動上演講。（Getty Images）

弗洛蕾斯向《紐約雜誌》（New York magazine）附屬的《The Cut》投稿稱，在2014年11月一場競選活動上遇上拜登，而她當時她代表民主黨出選內華達州副州長。她還在文章中附上一張與拜登和女星Eva Longoria的合照。

她說事發時她和拜登將要一起發表演說，遂走到台下一旁準備，兩人按主持人講稿中介紹出場人士次序來排隊。「當我在深呼吸以及在腦內準備如何跟群眾說出我的想法時。我感覺到有兩隻手放在肩上，我整個人頓時僵硬了：『為什麼美國副總統會在摸我？』」

弗洛蕾斯寫道，「我感覺他從我背後走近、挨近，然後湊近我的頭髮並吸氣。我感覺被羞辱。當時我在想，我今天沒有洗頭而美國的副總統在嗅它。還有，他媽的究竟發生什麼事？美國的副總統為什麼在嗅我的頭髮？」

拜登涉性騷擾：拜登曾為弗洛蕾斯的副州長競選活動站台，也代表過她發表公開講話。（Getty Images）

「一個又大又漫長的吻」

她繼續憶述當時的情形，「他趨前給我的後腦勺來一個又大又漫長的吻。我的腦袋不能運作。我感到尷尬、感到震驚，感到困惑」。她還說，「我動彈不得，而且講不出聲。」。

弗洛蕾斯的噩夢終於完結的一刻：「我只是想拜登遠離我。當（主持人）喚我姓名時，我從不曾這麼開心，直奔台上面對觀察。」

文章中，弗洛蕾斯稱自己當時是「政壇中年輕的拉美裔人士」，從未經歷過如此不恰當和令人不安的事情，更稱拜登令她感到不安、厭惡、困惑和無力。她說即使拜登的行為不涉暴力或性，但這是貶低和不尊重。

拜登發言人：不知道當事人難受

美國有線新聞網絡（CNN）查詢後，拜登透過發言人魯索（Bill Russo）發聲明回應指，拜登2014年出力支持弗洛蕾斯參選內華達州副州長，並代表她在公開場合發言，但拜登或職員們當時以至多年來，都不了解弗洛蕾斯女士在任何時間曾感到難受，也不記得她所描述的內容。

聲明指出，拜登認為弗洛蕾斯女士完任有權利分享其回憶和想法，而她有機會這樣做，是為了令我們的社會有更好的轉變；拜登尊重弗洛蕾斯在政治中作為強而有力且獨立的聲音，並祝她一切順利。

報道引述弗洛蕾斯稱，曾考慮公開事情會惹來「懷疑、威脅、侮辱和輕視」，但她在拜登考慮參選後決定說出來。

（綜合報道）