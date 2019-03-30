抗議反同性戀新刑法　佐治古尼籲杯葛汶萊酒店業務

東南亞回教國家汶萊下周三（4月3日）起將實施新刑法，同性戀者和通姦罪可被判以石刑處死。消息公布後，不少名人齊聲抗議。荷李活影星佐治古尼（George Clooney）周四（28日）撰文呼籲杯葛汶萊旗下的酒店。

佐治古尼在娛樂網站Deadline撰文，形容汶萊的有關新法是「侵犯人權」。

他在文中寫道，「汶萊是君主制，當然任何杯葛都很可能不會改變這些法律。 但難道我們真的要出資，支持這些侵犯人權的行為嗎？」

他提及多間在美國、英國、法國及意大利的多切斯特酒店（Dorchester Collection），指它們都是汶萊投資局（Brunei Investment Agency）擁有的業務。他說自己曾經入住以上酒店，但以前不知道誰是背後老闆。

汶萊由72歲的蘇丹哈桑納爾（Sultan Hassanal Bolkiah）統治，國家雖然人口只有不足50萬人，但憑着石油出口而富甲一方。

值得一提的是，佐治古尼的太太是知名人權律師阿邁勒（Amal Clooney），曾經為維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）及烏克蘭前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）打官司。

（英國廣播公司）