日本討論把醫生加班上限設為每年最高1860小時　遭批評不算改革

日本厚生勞動省周四（28日）公布有關醫生工作方式改革的報告，當中提及2024年度起受僱醫生的加班時間上限、其他減輕醫生負擔的措施等。 但報告內容掀起爭議，新建議提出把部分特定醫生的加班時間上限，設為每年最高1860小時。坊間批評這時數已經接近當地過勞死工傷認定標準1倍，認為根本不是改革。

共同社報道，當局擬把普通醫院的受僱醫生加班上限，設為每個月不超過100小時（包括假日工作在內），一年960小時。

但當局認為，倘若降低地區醫療機構醫生的加班上限，將會影響地區醫療服務。故此報告也建議，把負責地區醫療的特定醫療機構及進修醫生的加班上限，在本人申請、為集中累積經驗的情況下，允許一年最多加班1860小時，即一個月平均155小時。

目前日本過勞死工傷的認定標準是一個月平均80小時。若這些特定醫生的加班時數上限為一個月平均155小時，即幾乎是過勞死標準的一倍。

有家人死於過勞的遺屬批評當局做法「稱不上真正的改革」，又指「生命一旦失去就回不來，將持續反對以過勞死為前提的工作方式」。

勞動省在公布報告後，會確定制度詳細內容，再提交諮詢機構並接受公眾討論。

日本老齡化轉趨嚴重，少子化同時造成人手短缺，陷入困境。（視覺中國）

日本醫療體系人手緊絀

日本長期受到勞動力不足問題困擾，醫療體系更是首當其衝，醫護人員都有經常加班、長時間工作的情況。雜誌《President》日語版曾指，日本醫療體系把男性和獨身女性都「迫至瀕臨過勞死的邊緣」。

在人手緊絀情況下，知名學府東京醫科大學2018年8月更被揭發自2011年開始，故意減低女生入學率。理由據指是由於大學擔心女醫生會因為結婚或生育而離職，影響醫院人手，於是採取此手段。

日本放送協會（NHK）之後引述一項訪問103名醫護人員的調查指，有65%受訪者對東京醫大的做法表示「可以理解」。儘管他們都不同意大學的做法，但對今天日本醫療體系下，寧要男性不要女性的做法表示理解，並感到無奈。

但有分析指出，男女醫生不平衡根本無助舒緩醫療緊張，有可能只會導致惡性循環。

（綜合報道）