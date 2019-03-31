【英國脫歐】文翠珊擬以大選打破困局　保守黨友誓言阻止

英國脫歐困局至今未有解決迹象，首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議三度被國會否決後，有消息指她有意提早舉行大選作為尋求突破的手段，但預計會受到保守黨內人士反對，令英國的前景更加不明朗。

《觀察家報》（The Observer）周日（31日）報道，文翠珊希望舉行大選的消息遭黨內留歐及脫歐派人士同時夾擊，他們認為有關舉動將會令黨內更加分裂，令國家在脫歐的形勢更趨嚴峻。

文翠珊如果要舉行大選，需要獲下議院三分二議員支持，但相信會有不少保守黨友倒戈。因此她或會支持對自己政府的不信任動議，從而解散政府，再舉行大選。

無論如何，文翠珊的地位接近崩潰邊緣，保守黨各勢力已經部署「後文翠珊時代」：

- 文翠珊決定留在歐盟關稅區，脫歐派官員會辭職抗議； - 由就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）成立的保守黨溫和派設法阻止新黨魁繼續右傾； - 部分保守黨員計劃支持舉行公投，表決國會通過的任何協議。

另外，英國ITV電視台政治記者布蘭德（Paul Brand）在Twitter留言，指國會周一（4月1日）表決脫歐替代方案時，部分原本反對英國留在歐盟關稅區的官員會改變立場，與一直支持有關提議的在野工黨站於同一陣線。

（綜合報道）