阿拉伯聯盟峰會　沙特阿拉伯反對美承認戈蘭高地主權

第30屆阿拉伯國家聯盟峰會（Arab League Summit）周日（3月31日）在突尼西亞舉行。峰會召開前不久，美國3月25日承認以色列對戈蘭高地的主權，在中東在國際社會引起強烈反響、加沙地帶持續的衝突讓以巴緊張局勢進一步升級、也門荷台達停火協議一再被破壞，蘇丹與阿爾及利亞政局不穩，還有利比亞恐怖主義蔓延等，都是阿拉伯國家領袖討論的議題。

這也是2017年6月發生沙特阿拉伯、巴林、埃及及阿聯酋等與卡塔爾斷交事件後，眾多阿拉伯國家領導人首次會面。然而會議一開始就發生一段小插曲：卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）在開幕禮後離場。卡塔爾通訊社（QNA）報道他在出席開幕禮後離去，沒寫明原因。

卡塔爾雖提早退場，一眾領袖繼續這漫長的會議。最能夠令他們站同同一陣線的，是美國總統特朗普承認以色列擁有戈蘭高地的主權一事。他在2017年12月6日發表演說及簽署命令，正式承認耶路撒冷為以色列首都。此舉惹來不少國家譴責。美國駐耶路撒冷總領事館2019年3月4日正式併入美國駐以色列大使館。

沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）在峰會開始時向其他國家領袖、總統及總理表示，絕對反對任何影響敘利亞之於戈蘭高地主權的措施。

有份出席會議的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，任何關於敘利亞衝突的解決方案，必需保障敘利亞領土的完整，當中包括戈蘭高地。

（綜合報道）