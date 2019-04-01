土耳其地方選舉　反對派宣稱攻下首都安卡拉

土耳其周日（3月31日）舉行地方選舉，外界普遍認為是對總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的表現公投。點票公作已經接近完成，埃爾多安領導的正義與發展黨（Justice and Development Party，AKP）在多個選區與反對派共和人民黨（Republican People's Party）爭持激烈。其中後者宣布已經取得首都安卡拉（Ankara）的控制權。

共和人民黨表示，在安卡拉近92%已點算的選票中，該黨與主張民族主義的好黨（Good Party）共同推舉的候選人亞瓦什（Mansur Yavaş）以3.4個百分點的優勢擊敗正義與發展黨的代表。

而在當地最大城市伊斯坦布爾（Istanbul）的選情方面則非常激烈，在98.8%已經點算的票數中，代表正義與發展黨出選的前總理耶爾德勒姆（Binali Yildirim）取得4,111,219票，些微領先獲 4,106,776票的共和人民黨的伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），但後者深信自己會勝出。

不過國營傳媒阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）周一（4月1日）報道，安卡拉、伊斯坦布爾及東部城市厄德爾（Iğdır）有多張選票被裁定無效，當局會重新審視這些問題選票，未知會否影響最終點票結果。

（綜合報道）