【中美貿易談判】劉鶴展示北京「誠意」　敏感議題或左右成果

中國國務院副總理劉鶴周一（4月1日）啟程到美國，準備參與周三（3日）舉行的新一輪中美貿易談判，為有關爭議尋求達成協議。 這次談判有什麼看點？在會前，北京政府方面先向華府送上兩項「禮物」，展示談判誠意。但兩國仍有相當具爭議的問題需要解決，或影響最終談判成果。

中國政府這次的兩個禮物，其一就是暫停報復式加稅。美國在2018年底宣布暫停在2019年元旦日起上調對中國2000億美元進口貨品的關稅後，北京方面亦在同一日暫停對美國汽車及零件加徵關稅的報復措施。中國財政部更於3月31日宣布繼續暫停有關措施，但沒有透露具體的結束日期。

另一份「禮物」則與芬太尼（Fentanyl）有關。美國總統特朗普（Donald Trump）多次批評大量類鴉片強效麻醉性鎮痛藥芬太尼，由中國流入當地，因此他在2018年12月於阿根廷20國集團峰會（G20）與中國國家主席習近平會面時，獲後者承諾管制有關藥品。

中國國家禁毒委員會周一宣布將芬太尼列入毒品管制範疇，以及堵截出售該類藥品的渠道。

特朗普早在2017年10月宣布，美國鴉片類藥物危機是全國性公共衛生緊急事件，還說美國必須阻止「廉價又致命的芬太尼」從中國湧入。同年11月他與習近平在北京見面時，兩人便討論到這項危機。2018年8月，特朗普再次在Twitter上稱，芬太尼正通過郵政系統從中國湧入美國，呼籲參議院儘快通過 STOP 法案，杜絕毒品危機。圖為特朗普2017年11月訪問北京時發表演講。（VCG）

北京方面接連公布兩項措施回應美國要求，外界認為這是中國向華府展示保持談判氣氛的誠意。不過在談判桌上，仍有棘手問題需要面對。《華爾街日報》周日引述消息人士指，中美在上輪磋商中，核心問題是中國的《網絡安全法》，與中國訊息安全法規、跨境數據流動，以及雲計算等高科技領域相關的問題，佔據了談判議程。

美國政府過去一直敦促中國放寬對美國公司，尤其是大型科技公司的限制，認為這些公司在內地處於不公平劣勢。美方官員表示，中方的《網絡安全法》要求企業將敏感數據存儲在中國境內，並要求它們偏向選用中國的網絡設備，為在中國運營的美國企業帶來嚴峻的挑戰。

報道提到，北京方面可能在有關問題作出讓步。消息人士引述中國官員指出，將根據營運商在中國市場份額來作出界定，如果一間在中國開展業務的美國公司，只佔其所在行業的一小部分，它將不受法律規定的數據本地化要求約束。

（綜合報道）