【有片】日本的士方形陣排隊　操兵都無咁齊　外國遊客嘆為觀止

美國論壇網站Reddit日前發布一段影片，顯示日本廣島的計程車候車處井然有序的排隊，整齊程度彷彿軍隊閱兵，讓外國網友大讚「別國的計程車水準不會讓人失望」。

即睇日本廣島的士排隊有幾整齊（點圖瀏覽）↓↓↓

該段影片標題為「日本計程車井然有序的排隊載客」，片中顯示約40多輛計程車整齊排列在9行車道上，當排最前面的車全開出去載客時，後面一整列就跟着遞補上去，地上還如同田徑跑道畫上數字，讓車子照順序開出、避免插隊搶客。拍片者也提到，整個過程沒見到有警察或工作人員特地在維持秩序。

Reddit論壇網友分享自己搭乘日本計程車的經驗，第一印象普遍都是乾淨、有禮且守秩序，部分網友也提到忘記手機在車上，最後都成功尋回。不過也有網友表示，這種計程車候車處世界上每個國家、特別是機場都有，不值得大驚小怪。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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