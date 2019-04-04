【埃航空難】官方首份調查報告：機師跟足程序　仍無法控制飛機

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機3月10日發生空難，造成157人死亡後，當地交通部周四（4日）公開官方首份的初步調查報告。 埃塞俄比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）表示，調查發現涉事機師在飛行期間，確有依照飛機製造商提供的官方指引，跟足程序飛行，但仍然未能控制飛機。 報告又呼籲波音公司檢視有關737 MAX 8型號飛機的「可控制性」（controllability）。

當局預計最終調查報告會在一年內發布。

當地交通部又指，這次一共有來自18個不同地區的專家參與調查。

埃航聲明：機師已盡力及跟足程序

在官方的初步調查報告發表後，埃塞俄比亞航空發表聲明指，報告顯示機師有依足程序飛行及處理危急情況，但儘管他們已盡了很大努力及跟足程序，非常不幸仍未能挽救飛機機頭持續向下的問題。

埃航又指，未來會繼續全力配合調查。

#Ethiopia|n Airlines Statement on the Preliminary Report of the Accident on ET 302 pic.twitter.com/azAKxyptq8 — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) April 4, 2019

涉事飛機航班編號為ET302，3月10日出事前原定由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），飛往肯尼亞首都內羅畢（Nairobi），但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實墜毀。

當時機上載有149名乘客及8名機組人員，可惜無人生還，乘客來自35個不同地方，包括中國。一名香港人在事件中不幸遇難。

（路透社）