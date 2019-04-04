【中美貿易談判】會見劉鶴前　特朗普：中美磋商進展順利

即時國際
撰文：
最後更新日期：

中國和美國的官員代表正在華盛頓舉行新一輪貿易磋商，美國總統特朗普周四（4日）在社交網站指，中美談判進展順利。

美國多間媒體傳出特朗普將在周四（4日）公布與中國國家主席習近平舉行會面的日子，但路透社之後引述官員消息指，白宮沒準備在當天公布會面日期。

特朗普周四（4日）在Twitter指中美談判順利。

他稱，儘管美國聯儲局採取了沒必要和具破壞性質的行動，但是美國經濟看起來依然強大，而且和中國的協議、美墨加協議，都進展順利。

特朗普又指，美國通脹率低或接近無，當地的樂觀情緒很高。

中國國務院副總理劉鶴目前正在美國華盛頓，他周三（3日）跟美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）展開新一輪談判。

劉鶴周四（4日）下午將會見特朗普。

【人人有官做】特朗普委任駐外大使條件：不問出身　只要捐款？
美眾議院委員會去信稅局　要求交出特朗普6年報稅表
【中美貿易談判】白宮：特朗普周四會見劉鶴
美國前副總統拜登涉性騷擾　特朗普諷刺：你玩得開心嗎？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。