【中美貿易談判】會見劉鶴前　特朗普：中美磋商進展順利

中國和美國的官員代表正在華盛頓舉行新一輪貿易磋商，美國總統特朗普周四（4日）在社交網站指，中美談判進展順利。 美國多間媒體傳出特朗普將在周四（4日）公布與中國國家主席習近平舉行會面的日子，但路透社之後引述官員消息指，白宮沒準備在當天公布會面日期。

特朗普周四（4日）在Twitter指中美談判順利。

他稱，儘管美國聯儲局採取了沒必要和具破壞性質的行動，但是美國經濟看起來依然強大，而且和中國的協議、美墨加協議，都進展順利。

特朗普又指，美國通脹率低或接近無，當地的樂觀情緒很高。

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019

中國國務院副總理劉鶴目前正在美國華盛頓，他周三（3日）跟美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）展開新一輪談判。

劉鶴周四（4日）下午將會見特朗普。