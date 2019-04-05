【遊日注意】日本4月22日起嚴格執法　旅客攜肉類製品不申報受罰

日本農林水產省公布，自2019年4月22日起，會更加嚴格地執行《家畜傳染病預防法》，提醒旅客攜帶肉類製品入境日本，若然未主動申報遭查獲，最高可被罰款100萬日元（約7萬元）或3年有期徒刑。

農林水產省轄下的動植物檢疫所，在網站貼出公告，提醒旅客注意。

網站提到，目前由於許多國家發生與家畜家禽相關的疾病，且地方土産或個人消費類産品難以取得檢查證明書，故此幾乎所有肉類産品及動物産品，均不得攜帶入日本，並提醒非法攜帶入境者可能會面臨處罰。

網站並提到，凡是嚴禁或停止進口的物品，或無檢查證明書的物品，即使僅為土産或個人消費用的少量商品，如只攜帶自己食用份量的商品，也嚴禁攜帶入境。即使商品採用真空包裝，也同樣不可攜帶入境。

遊日注意：日本農林水產省動植物檢疫所發出的英文版告示。

根據日本規定，來自絕大多數國家的肉、火腿、香腸、煙肉等肉類產品，若未附帶檢查證明書，均嚴禁帶入日本境內。

當局又呼籲旅客提醒親友，不要使用小型包裹、小型郵寄物從海外寄送肉類產品等到日本。

日本方面又提醒旅客，在赴日本前的一周內，或抵達日本後的一周內，切勿接觸家畜家禽。

根據日本動植物檢疫所統計，近年入境日本違規攜帶肉製品旅客來源地區，中國排名第一，之後是菲律賓、越南、韓國及台灣。