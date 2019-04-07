以色列大選在即　不論誰勝亦難突破以巴僵局

以色列大選周二（9日）舉行，大選將由40多個黨競逐120個國會議席。這次大選的焦點落在由現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團，與前總參謀長甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟間的兩派之爭。

約旦河西岸以色列建立的殖民區。（路透社）

根據最新民調顯示，利庫德集團與藍白聯盟的支持度相約，藍白聯盟稍為佔優。內塔尼亞胡周六（6日）接受傳媒訪問時稱若再次連任，以色列將會吞併約旦河西岸的猶太人殖民區。外界分析內塔尼亞胡此舉是要激起民族主義情緒，以爭取右翼人士的支持。

獲美國支持 內塔尼亞胡有恃無恐

實際國際社會把猶太人在約旦河西岸屯墾視為非法，聯合國安理會在2016年通過譴責案，譴責以色列的行為。耶路撒冷、約旦河西岸控制問題都是以巴衝突徵結，內塔尼亞胡無視巴勒斯坦抗議是破壞以巴和平進程。

內塔尼亞胡同時表示，是他說服美國總統特朗普，承認整個耶路撒冷均是以色列首都，以色列擁有戈蘭高地的主權。得到了美國在背後支持，內塔尼亞胡更是有恃無恐。

前總參謀長甘茨（Benny Gantz）主導的藍白聯盟成為利庫德集團的最大對手。（路透社）

藍白聯盟亦不得阿拉伯支持

根據現況時選舉分析，利庫德集團與藍白聯盟將可分別獲得約30席左右，距離過半數的61席仍有一段距離，這意味不論誰勝出都必需聯同其他黨派合作聯合政府。利庫德集團是保守派，藍白聯盟則自稱中間左翼，在國家右翼勢力整體較多的現況下，組閣權較有機會由內塔尼亞胡奪得。

藍白聯盟即使能取得組閣權，由藍白聯盟組成的新政府亦不一定改變對巴勒斯坦立場。甘茨曾表示雖然不可能與利庫德集團合組聯合政府，但亦願意與其商討「基本議題」。被問及以色兩國方案，甘茨僅稱會為邁向和平而努力，並聲明以色列是猶太人的國度，而非由兩個民族組成的國家。

阿拉伯裔政黨新黨（Hadash-Ta'al）表示，因甘茨僅表示尊重阿拉伯人，但不尊重阿拉伯領袖，他們不會主動支持或加入藍白聯盟的陣營。因此普偏外界相信，即使任何一黨在大選中取得勝利，以色僵局將難有突破。