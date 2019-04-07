中歐峰會即將召開　聯合聲明有機會難產

繼上月底習近平訪問歐洲，並同德、法、歐三邊領袖會面後，新一屆中歐峰會也將於4月9日在布魯塞爾召開。但根據歐洲傳媒報道，兩國外交官員對聲明中不少內容難達共識，需由到訪的李克強總理及歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）協商解決；而聯合聲明也不排除難產的可能。

本次中歐峰會上，中國總理李克強將同歐盟委員會主席容克及歐洲理事主席圖斯克（Donald Tusk），就貿易、投資及市場准入等一系列問題展開會晤。但據路透社報道，中方不同意在聯合聲明中承諾歐洲企業在華享有同內資相同待遇，亦反對在聲明中允諾撤銷歐盟指稱的「貿易壁壘」。

除了貿易領域，聯合聲明中關於打擊網絡黑客，及關於中國少數民族問題的條文亦不獲中方接受。圖斯克早前已致函各成員國，要求他們在北京同布魯塞爾進一步談判取得進展前，不要對聯合聲明表態。

上月中旬，歐盟在其戰略公開信中，首次將中國定義為「經濟競爭者」（Economic competitor）及「系統性對手」（Systemic rival），引發外界對中歐關係前景的擔憂；但歐盟方面隨後澄清仍同中國維持戰略夥伴關係，願同中國協商解決分歧。而隨後到來的中歐峰會，也將成為雙邊關係又一個試金石。