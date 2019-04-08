馬爾代夫選舉親華派大敗　日媒：加速遠離中國

馬爾代夫議會選舉當地時間周日（7日）公布初步點票結果，總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）所屬的馬爾代夫民主黨（MDP）取得壓倒性優勢，大勝親華派前總統亞明（Abdulla Yameen）的黨派。日媒認為，這標誌該國將進一步尋求遠離中國。

路透社引述馬爾代夫媒體的預測報道，經點算85%選票後，薩利赫所屬的民主黨獲得87個議席中逾60個，即接近七成席位。報道指，一度流亡海外的民主黨領袖兼前總統納希德（Mohamed Nasheed）在首都馬累的選區中贏得席位。

德國之聲中文網報道，選舉結果為納希德重返政壇鋪路。納希德的盟友薩利赫2018年9月的選舉出乎意料地擊敗自2013年擔任總統的亞明，後者是納希德的政敵，當選後以威權方式執政，並禁止納希德參選。報道指，馬爾代夫地理位置具重要戰略意義，中國和印度都尋求對該國的政治影響。

日本《朝日新聞》報道，薩利赫2018年擊敗親華派政府，而民主黨現在又掌握絕大多數席位。報道指，亞明政府接受中國資金援助，一直受到貪污和強權統治的指摘，如今選舉結果代表馬爾代夫當權者是向中國說「不」。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究院專家庫普里亞諾夫（Alexey Kupriyanov）認為，現任總統薩利赫並非想重審對華關係，而是以溫和方式重審雙邊合作合同。他尖銳批評的不是中國，而是前總統亞明。