蓬佩奧缺席G7外長會　美歐分歧下會談共識少「寒意」濃

七國集團外長會6日在法國西北部城市迪納爾（Dinard）閉幕。七國外長表示，將加強在反恐、網絡安全、非洲維和等領域的合作。但在以巴問題以及與伊朗關係問題上，七國集團內部仍存在明顯分歧，未能達成實質性共識。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的缺席也令本次外長會蒙上陰影。 分析人士認為，當今國際格局正在發生改變，七國集團在國際舞台上日趨式微，其內部凝聚力減弱，尤其美歐之間齟齬不斷更讓這一「小團體」共識難尋。

七國集團外長還發布三份聯合聲明，涉及網絡安全、保障婦女權益及非洲地區安全等問題。然而，有觀察人士指出，這些公報和聲明，貌似面面俱到，但內容大多是老調重彈，缺乏重點和亮點。

法國智庫蒙田研究所（Institute Montaigne）研究員莫伊西（Dominique Moisi）認為此次會議成果令人失望，因為各成員國只對部分技術性或區域性議題達成妥協，而在重大熱點議題上難以形成共識。

莫伊西說，從七國集團的歐洲成員國來看，法德似乎更有共鳴，而英國正疲於應對「脫歐」困局，無暇顧及其他，可見歐洲自身也難以形成合力。

美歐矛盾添「寒意」

美國務卿的缺席，成為此次外長會的一個輿論焦點。代替蓬佩奧出席會議的是美國常務副國務卿沙利文。儘管其他各國外長盡力為蓬佩奧缺席「打圓場」，稱美歐關係「依然牢固」，但媒體普遍認為，蓬佩奧的缺席反映出美歐關係緊張。

近兩年來，美歐多次鬧矛盾，令七國集團內部裂痕不斷加深。美國宣布承認耶路撒冷為以色列「首都」並搬遷美國駐以使館，還承認以色列對戈蘭高地的「主權」，這些舉動都遭到法英等國的反對。

美國單方面退出伊朗核問題全面協議與應對氣候變化的《巴黎協定》，還屢屢就貿易問題向歐洲發難，也讓歐洲各國感到難以接受。

（新華社）