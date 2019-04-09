【英國脫歐】業主分不清租客是否合法居留　勢打擊租務市場

英國脫歐安排情況不明，除了讓首相文翠珊（Theresa May）相當焦急，不知所措的還有另一群人，他們就是在英國放租物業的人。 英國Residential Landlords Association（簡稱RLA；暫譯：住宅業主協會)表示，因政府沒有就上周引進的「定居身份計劃」（Settled Status Scheme）向物業持有人給予明確指示，這種令人困惑的情況，會導致一些業主未來拒絕向歐盟國家公民租出物業。

英國住宅業主協會政策總監戴維・史密斯（David Smith）表示：「他們（業主）跟不上英國脫歐以及「定居身份計劃」（變化）的每個轉折，這樣假設他們能根據文翠珊或政府部長聲明猜到計劃箇中詳情是不合理的。」

英國3年前推出的「租屋權」（Right to Rent）政策中，如業主被發現將物業租予非法移民，每名「成年非法移民租客」會導致業主被罰5000鎊。

住宅業主協會表示脫歐已在英國物業租賃市場產生寒蟬效應（Chilling Effect）。協會呼籲政府在「租屋權」方面對業主發布更清晰的指引。史密斯說：「技術上歐盟公民都有權（在英國）租屋住，但有些業主將不了解這法例。部分人甚至不知道什麼國家是歐盟成員國。」

歐盟公民能在英國脫歐後繼續留英，但須在2020年12月或或在2021年6月前申請定居身份，前者發生在英國「硬脫歐」的情況下，後者是發生在英國與歐盟達成脫歐協議的情況下。

住宅業主協會擔心，定居身份系統會在某些情況下構成歧視。英國最高法院法官3月1裁定，禁止房東將物業租予非法移民是侵犯人權，且具有歧視性。業主可能就潛在租戶的國籍和種族，對他或她產生歧視。法官呼籲政府取消「租屋權」這項政策。

英國聯合委員會移民福利組織（JCWI）當時向法庭指出，51%受訪業主表示，英國脫歐後將不太可能向歐盟以外的外國人放租物業，接近五分之一（18%）受訪者表示，將不太會向歐盟國家公民放租物業。

英國內政部表示，會在4月與業主代表會面，進一步的指引會在短期內發布。

（衛報）