特朗普宣布　將伊朗革命衛隊列為恐怖組織

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（8日）正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，向德黑蘭政府施加更大壓力。這將是美國首次正式把外國國家的軍隊，列為恐怖組織。 美國國會有7日時間審視，議員倘不反對便會生效。

伊朗已表明一旦美國這樣做，將採取報復行動。該國外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周日（7日）在Twitter推文，警告特朗普應清楚，此舉只會令美國陷入另一場災難。

伊朗國會國家安全委員會主席法拉赫特皮謝（Heshmatollah Falahatpisheh）上周六（6日）表示，如美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入恐怖主義名單，伊朗也會把美國軍隊列入恐怖份子黑名單中，而且排名僅次於極端組織ISIS。

此舉是自美國2018年5月退出《伊朗核協議》以來，美國政府對伊朗施壓的重大升級。

《華爾街日報》報道，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）支持此做法，希望藉此打擊伊朗革命衞隊在歐洲和其他國家的經濟活動，但參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）及其他官員反對，擔心這會對駐守在中東的美軍帶來威脅。

該報上周五（5日）報道，一旦華府將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，會同時凍結部隊可能在美司法管轄區內的資產、禁止美國人與部隊做生意，以及提供物資援助。美國亦會禁止美軍及外交人員與伊拉克及黎巴嫩政府等、與革命衛隊有交流的官員或代理人接觸。

（綜合報道）