朝鮮將舉行最高人民會議　金正恩或正式成為國家元首

朝鮮周四（11日）將召開最高人民會議，外界預計領導人、國務委員會委員長金正恩會提出「後河內」構想，即在河內特金會後的新構想。此包括在內政方面，鞏固絕對的集權體制；對外方面，在「新的道路」和「經濟開發」議題上釋放訊號。 外界亦估計，金正恩或將正式成為朝鮮的國家元首。

朝鮮雖將國務委員會委員長明確定為國家的最高領導人，但是在外交方面，最高人民會議常任委員會委員長代表國家。雖然金正恩領導朝鮮，但是從形式上，在對外時金永南才是國家首腦。預計朝鮮將修改憲法，將明示金正恩是實際上的國家元首。

在河內進行的第二次朝美首腦會談上，金正恩提出自己的想法，用廢棄寧邊的核基地來換取解除制裁。金正恩或將在會議上表明其態度，選擇拒絕美國提出的「大交易」的要求並重啓核彈導彈開發的「新的道路」，還是會在與對美協商上進行對峙。

最高人民會議亦將看出朝鮮高層領導人的去留，包括負責協調河內「特金會」、朝鮮國務委員長副委員長金英哲。對朝消息人士表示，金英哲將河內會談決裂的責任歸責於自己，但是金正恩並未有下令處罰。金英哲被選為最高人民會議的代表，看似已逃過一劫，而他周四是否能如常出席會議，或將看出其去留。

（中央日報）