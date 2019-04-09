蘇丹示威現場有人開槍驅散示威者　被拘男子稱遭毆打與虐待

蘇丹首都喀土穆（Khartoum）軍事總部後連續3日有民眾示威集會，多家媒體周二（8日）報道現場傳出連串槍聲。

一名在示威現場附近的目擊者稱，蘇丹安全部隊向數千名反政府示威者發射催淚彈，現場有很多人咳嗽。目擊者還稱聽到槍聲，但不清楚什麼人開火。

英國廣播公司（BBC）報道，目擊者稱示威者聽到槍聲後奔跑躲避。其中一名請願人士馬哈茂德（Ahmed Mahmoud）向BBC表示，蘇丹國家情報與安全局（National Intelligence and Security Service，NISS）的特務向示威者使用催淚彈和實彈。他說軍方士兵為示威人士提供保護。

報道指，在此前的驅散行動中，士兵亦被指介入保護示威者免受NISS的部隊攻擊。

美國有線新聞網絡（CNN）派員混入示威人群進行採訪，記者在3月中的示威拍到請願人士受保安部隊襲擊。包括記者在內的威者躲進一間安全屋（一個願向示威者提供庇護的家庭）。屋內有人說，如果抓被抓到，可能會被殺死。

根據CNN從蘇丹社運人士、律師及受害者收集得來的資訊，自2018年以來，已有逾3000人被捕，當中很多人被帶到名為「鬼屋」的秘密場所（政府否認有這種設施），被關進去的人承受受身體與心理折磨。

其中一名社運人士阿卜杜拉（Wifaq Ahmed Abdullah）曾被關進名為Al Talaja或是「雪櫃」的地方，裏面室溫維持在零度以下：「由於我們已被痛毆，我們（身體）感覺麻痺。我感覺不到自己的雙腳和手臂。那個地方令我覺得很冷。我們都有被人用刀刺入身體的感覺。」

蘇丹內政部周一（8日）表示，示威者中有7死15傷，另有42名安全部隊人員受傷，另有約2500人被捕。此外，政府承認自2018年12月以來的示威共造成38人死亡。惟「人權觀察」組織（Human Rights Watch）指出，死亡人數可能更多。

（綜合報道）